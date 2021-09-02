شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عربية فى مهرجان فينيسيا السينمائى الـ78.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الجديدة التي تحمل رقم 78 بعد جائحة كورونا مرصعاً بنجوم هوليوود، الذين عزف معظمهم عن المشاركة فى العام الماضى بسبب جائحة كوفيد 19، فى وقت يتطلع قطاع السينما للخروج من الأزمة.

وحصد النجم الإيطالى روبيرتو بينينى جائزة الأسد الذهبى الفخرية، بينما يتنافس 21 فيلما يتنافسون على جائزة الأسد الذهبى.



مهرجان فينيسيا السينمائى الـ78

كما يتنافس فى المهرجان 4 أفلام عربية هى: "أميرة" للمخرج محمد دياب، "كوستا برافا لبنان" للمخرجة مونيا عقل، "مملكة الصمت" للمخرجة السورية ديانا الجيرودى، "لا ترتاح كثيرا" للمخرجة اليمنية شيماء التميمى.