بعد منحها وسام الثقافة.. صابرين توجه رسالة للرئيس الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة صابرين، على توجيه رسالة للرئيس الفلسطيني، عقب حصولها على وسام الثقافة من دولة فلسطين.

ونشرت صابرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم منحي اليوم بفضل الله وسام الثقافة لدولة فلسطين الشقيقة.. شكرًا فخامة الرئيس محمود عباس، وشكراً شعب فلسطين".

جدير بالذكر أن، صابرين تشارك في حكاية "واحد في المية" بالموسم الثاني لمسلسل "زي القمر"، المقرر عرضه على قناة cbc يوم السبت المقبل.

حكاية "واحد فى المية" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وبطولة صابرين، مدحت صالح، عفاف شعيب، بتول الحداد، رضوى جودة، وعدد من الفنانين.