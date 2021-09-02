إيرادات الأربعاء.. "ماكو" يتفوق على "الإنس والنمس" و"200 جنيه" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 7 أفلام، هي: "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام السبعة مجتمعة أمس الأربعاء 1 سبتمبر إيرادا بلغ مليونا و697 ألفا و214 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ماكو

فاز بالمركز الأول، فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 547 ألفًا و40 جنيهًا.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

الإنس والنمس

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 456 ألفا و242 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

200 جنيه

وذهب المركز الثالث لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 232 ألفًا و485 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

موسى

وجاء في المركز الرابع فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 191 ألفا و216 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

العارف

في المركز الخامس يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ167 الفًا و177 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز السادس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 69 ألفا و289 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

احتل المركز السابع فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 33 ألفا و765 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.