فيديو| دياب يطرح أغنية "يا ساتر" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان دياب، منذ قليل، أغنيته الجديدة "يا ساتر" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك، تنطفي الشمس في غيابك، جنابك هتحن امتى.. بتغلي نفسك علينا واحنا اتهرينا، عينينا طلعت عينينا، عانينا من بعدك إنت.. يا عم ده انت عمنا، وتخصنا وتهمنا.. ما تخلي بالك مننا نحن هنا، يا عم ده انت عمهم، وأنت اللي حارق دمهم، عُزالك اللي نفسهم في بعدنا".

وكان المنتج وليد منصور، قد تعاقد مؤخرا مع الفنان دياب لمدة عامين، وتعد أغنية "يا ساتر" هي التعاون الأول بين دياب ووليد بعد التعاقد.

كما تعاقد وليد مع دياب على المشاركة في فيلم "كوزمو"، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.