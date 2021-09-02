بعد منحه أعلى وسام ثقافي في فلسطين.. أشرف زكي يوجه رسالة لـ"أبو مازن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على توجيه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعدما منحه الأخير أعلى وسام ثقافي في فلسطين.

ونشر زكي، صورته مع الرئيس الفلسطيني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرًا فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الحبيبة، على منحي أعلى وسام ثقافي في فلسطين.. النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين في مقر إقامة الرئيس بجمهورية مصر العربية".

جدير بالذكر أن الفنان أشرف زكي، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "ضل راجل" مع ياسر جلال، و"الاختيار 2" مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.