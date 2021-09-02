تفاصيل دور رانيا منصور في "السيدة زينب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة رانيا منصور في بطولة مسلسل "السيدة زينب"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات، إذ يصل عدد حلقاته لـ60.

وأكدت رانيا في بيان صحفي أنها تقدم شخصية تدعى ليلى، وهي بنت وحيده ووالدها متوفي، بينما والدتها يدعى اسمها قدرية، وتؤدي دورها الفنانة دينا، تقطن في إحدى الحارات الشعبية في منطقة السيدة زينب والتي تدور حولها محور الأحداث.

وأضافت رانيا، أن الشخصية التي تؤدي دورها تُغار منها النساء والفتيات في الحارة، إذ تتمتع بقدر عالي من الجمال، يجذب إليها الراجل كبارا وشبابا، مضيفة "ليلى لديها تطلعات وطموحة، تحلم باليوم الذي تغادر فيه الحارة".

رانيا أشارت لانتهاء تصوير أكثر من نصف المشاهد تقريبًا، ومن المقرر عرضه المسلسل خارج السباق الرمضاني، بعد الانتهاء منه.

"السيدة زينب" يضم نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: القديرة سوسن بدر، محمود عبدالمغني، رانيا منصور، الفنانة الاستعراضية دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامي مغاوري، أشرف عبدالغفور، حسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفني لمالكها المنتج ممدوح شاهين، سيناريو وحوار أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.