أمينة تستعد لطرح فيديو كليب "تجار سعادة" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة أمينة لطرح فيديو كليب "تجار سعادة"، على موقع "يوتيوب"، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وكان تصويرها في أحد الأماكن الشهيرة في لبنان.

وأكدت أمينة في بيان صحفي، أن الكليب سيتم طرحه يوم الاثنين 6 سبتمبر، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وأضافت أمينة أنها قررت طرح ألبومها الجديد الذي يتكون من 10 أغاني بعدة طرق متنوعة، منها: الفيديو كليب،lyrics فيديو، سينجل ، وذلك على فترات متقاربة.

وتراهن أمينة على الألبوم الجديد، مؤكدة ان يتضمن عدة مفاجآت للجمهور، وكذلك تتنوع أغانيه بين "المقسوم والدراما". الألبوم من إنتاج شركة مزيكا.

"تجار سعادة" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان وليد سامي وتوزيع إسلام شيتوس وهندسة صوتية أحمد جودة وإشراف فنى وإدارة أعمال سامح علي، ومدير التصوير آلان الحلو من إخراج جيسيكا هيكل.