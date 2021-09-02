شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تجدد لـ ياسر صادق رئيسا للمركز القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدّدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الثقة للفنان ياسر صادق في استمرار توليه رئاسة الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، لمدة عام آخر.

يذكر أنّ ياسر صادق تولى رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في يناير 2019م، وحقق العديد من الأعمال منها دعم متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمقتنيات رواد المجالات الثلاثة، تنظيم أجنحة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح السلام والعائم والغد والطليعة والبالون والسيرك القومي، واستئناف مشروع النشر المتخصص بطباعة إصدارات فنية.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، احتفيا بـ4 من المبدعين المصريين بعد تكريمهم فى ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى الذى يرعاه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهم المبدعون درويش الأسيوطى وسعيد نوح، وسمير المنزلاوى، ومصطفى نصر، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمى، أمين عام الأعلى للثقافة وحشد من الأدباء والمثقفين.