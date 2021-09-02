حقيقة زواج جيلان علاء وحسين فهمي

كتب امير فتحي في الخميس 2 سبتمبر 2021 08:57 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول زواج الفنان ” حسين فهمي ” من الفنانة ” جيلان علاء ” وذلك بعد نشر الأخيرة صورة تجمعهما منذ فترة .

وخرجت الفنانة جيلاء علاء بتصريحات صحفية لها نفت من خلالها عن كل ما تردد حول زواجها من حسين فهمي مؤكدة على أنها مجرد شائعات .

وأشارت جيلان علاء إلى أن الصورة التي انطلقت على إثرها تلك الشائعات ترجع إلى كواليس فيلم ” الكويسين ” والتقطتها معه لحبها له ولأنها من أشد المعجبين به كما تعتبر نفسها مثل إبنته .

وأضافت أنه بعد تداول هذه الشائعة قامت بالاتصال بالفنان حسين فهمي لتعتذر منه إلا أنه قابل الأمر بالضحك وبصدر رحب على حد وصفها مشيرا إلى أنه أعتاد على الشائعات وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذا الموقف .