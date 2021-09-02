المغنية سيا في ظهور نادر من دون شعرها المستعار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت المغنية الأسترالية سيا في إيطاليا، أول من أمس الثلثاء، من دون شعرها المستعار الذي يعتبر بمثابة علامة ترمز إليها، وذلك أثناء ذهابها لحضور عرض أزياء “دولتشي أند غابانا ألتا مودا” Dolce&Gabbana Alta Moda الذي أقيم في ساحة القديس مارك في البندقية.

وأطلت المغنية الشهيرة بثوب مطرز بالأزهار والفراشات وحذاء بكعب معدني، بينما كانت تصعد على متن قارب خارج الفندق الذي تمكث فيه.

ونشرت سيا عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً لمجموعة الملابس التي ارتدتها شاكرةً خبيرة التجميل على إطلالتها.وفي مقابلات عدة، كانت سيا قد أوضحت سبب إخفائها الدائم لوجهها تحت الأقنعة والشعر المستعار، قائلةً إنها تريد أن تحظى ببعض الخصوصية، لأن للشهرة تأثيرات سلبية في صحتها العقلية وأنها لا تريد التعرض لانتقادات بشأن مظهرها.

وفي إحدى مقابلاتها مع جيمس كوردن عام 2016، صرّحت سيا: “لا أضع الشعر المستعار ما لم تكن هناك أي كاميرات. أضعه فقط للحفاظ على قدر ضئيل من خصوصيتي”. وأقامت دار “دولتشي أند غابانا” فعاليات امتدت بين يومي 28 و30 من الشهر الماضي لعرض مجموعات “ألتا مودا” الجديدة للأزياء النسائية والرجالية وللمجوهرات الراقية والساعات الفاخرة.

وشملت قائمة ضيوف هذا العرض العديد من نجمات هوليوود مثل عارضة الأزياء هايدي كلوم، والمغنية جنيفر لوبيز، ونجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، اللواتي اعتمدن إطلالات لافتة. وخيّم على مجموعة الأزياء الجديدة الطابع الملكي الذي برز في تصاميم الحرير والمخمل وحبيبات الكريستال والتطريزات المُتقنة.