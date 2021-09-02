المعارك القضائية بين براد بيت وأنجلينا جولي لم تنتهِ بعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض الممثل الأميركي براد بيت الامتثال لقرار محكمة استئناف كاليفورنيا بمنح زوجته السابقة أنجلينا جولي الحضانة الكاملة لأولادهما الخمسة القصّر، فتقدم محاموه بطلب مراجعة للحكم يوم أمس الأربعاء. وكان بيت قد حقق فوزاً في أيار (مايو) الماضي عندما مُنح موقتاً حق الحضانة المشتركة للأطفال القصر، من قبل القاضي جون أودركيرك الذي أشرف على حفل زفاف الزوجين قبل سبع سنوات.

وأثار القرار حفيظة جولي التي حاولت نقض الحكم. وفي تموز (يوليو)، وافقت محكمة استئناف في كاليفورنيا على طلبها بتنحية القاضي بسبب عدم قدرته على أن يكون “محايداً”. ووفقاً لفريقها القانوني، أخفق القاضي في “الكشف عن علاقات مهنية وتجارية ومالية متعددة، كانت مستمرة أثناء سير الأمر، مع مستشار بيت وشركات المحاماة الخاصة بهما”.

على هذا النحو، احتفظت جولي بحضانة أطفالها بدوام كامل، بينما احتفظ بيت بحقوق الزيارة. وجاء في بيان الالتماس أن “محكمة الاستئناف قلبت بشكل فعال نظام الحكم الموقت المصرح به دستورياً في ولاية كاليفورنيا، وأحدثت ارتباكاً واسع النطاق وعدم يقين وعدم استقرار للقضاة والمتقاضين والنظام القضائي في كاليفورنيا ككل”. ويتهم معسكر بيت جولي بالانتظار لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة للمطالبة بتنحية القاضي أودركيرك، على الرغم من أنه يُزعم أنها “على علم بالتاريخ المهني الهام للقاضي مع محامي بيت منذ البداية”.

وقال محاميه تيودور جيه بيتر في بيان إن هذا النوع من الاستبعاد “الاستراتيجي” يمكن أن “يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه” للأطفال والأسر المعنيين “من خلال إطالة” المعركة القانونية بلا داعٍ”. وصرح بيتر بأن “السماح بهذا النوع من استراتيجية التقاضي الماكرة سيحرم الوالدين من قضاء وقت لا يمكن تعويضه مع أطفالهم”.

ومع ذلك، أشاد محامي جولي بمحكمة الاستئناف لاستبعادها القاضي ومنح ممثلة Maleficent الحضانة الكاملة.

وقال محاميها روبرت أولسون في تصريح لـ E! “رفضت محكمة الاستئناف بالإجماع التسامح مع الانتهاكات الأخلاقية للقاضي الخاص”.