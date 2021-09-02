هل أقدم كاني ويست على خيانة كيم كارداشيان بعد ولادة أول طفلين لهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المغني الأميركي كاني ويست العديد من التكهنات حول إقدامه على خيانة زوجته السابقة، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بعد ولادة أول طفلين لهما. فبحسب تقرير نشره موقع “بايج سيكس” Page Six، أصدر المغني أغنية في ألبومه الجديد “دوندا” تحمل كلمات تلمح إلى اعترافه بالخيانة.

وفي الحديث عن المعنى الذي تحمله الأغنية في طيّاتها، قال أحد المصادر للموقع: “الأغنية هي نوعاً ما بمثابة اعترافٍ بكل الأخطاء التي ارتكبها، ووسيلة لتحمّل مسؤولية انهيار زواجهما”.

وصرّح مصدر آخر أن “الفتاة الجديدة” المذكورة في أغنية “هوريكان” Hurricane ليست عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، التي انفصل عنها ويست الشهر الماضي بعد علاقة دامت بضعة أشهر.

وتابع قائلاً: “إذا دققتم في كلمات الأغنية، فهو يتحدث عن خيانته أثناء زواجه من كيم، حتى بعد إنجابهما أول طفلين”.

وكان كاني وكيم قد عقدا قرانهما في 24 أيار (مايو) عام 2014 في حفل زفاف فخم أقيم في فلورنسا بإيطاليا.

وجاء زواجهما بعد قرابة عام واحد على استقبال الثنائي ابنتهما الأولى “نورث ويست”، التي تبلغ من العمر الآن ثمانيةسنوات.

وعلى الرغم من كلمات الأغنية الحساسة للغاية، كشفت كارداشيان أنها تستمع إلى أغنية زوجها السابق في لقطة شاشة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بصفحتها على “إنستغرام” يوم الأحد، بالإضافة إلى العديد من أغنيات الألبوم الأخرى.

وكان مصدر مقرب من كارداشيان قد كشف لموقع “إي!” الإخباري يوم الأربعاء الماضي، أن الأخيرة لا تزال تدرس احتمال العودة إلى زوجها السابق وأنها لا تريد التسرع في إنهاء معاملات الطلاق.