هدى حسين تقاوم الهلاوس السمعية والبصرية في “كف ودفوف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مآس متلاحقة ومشاكل كثيرة تمرّ بها النجمة هدى حسين في الدراما الاجتماعية الخليجية “كف ودفوف”، من تأليف د. حمد الرومي وإخراج منير الزعبي، ويعرض على MBC1، وقبل ذلك بـ 24 ساعة على “شاهد VIP”.

يتناول العمل حياة الفرق الشعبية الرجالية منها والنسائية والصعوبات التي تواجهها كمثال مصغر عن مجتمعات أكبر وأشمل تتباين فيها المبادئ وتختلف فيها معاني القيم ومفاهيم السعادة كتباين أشكال الدفوف التي يستخدمها الفنانون للعزف. ورغم الخلاف والصعوبات، يتفق أعضاء الفرقة في نهاية المطاف على جلسة طربيّة تجمعهم، فحين تفرّقهم مصاعب الحياة تجمعهم بساطة الموسيقى وحلاوتها.

توضح النجمة هدى حسين أن “العمل تدور أحداثه في الثمانينات من القرن الماضي، حول فرقة شعبية تقودها “أم سامي” (لطيفة المجرن) وهي امرأة مسنة. وعندما لم يعد باستطاعتها إدارة الفرقة، تكلّف “سليمة” بمهمة إدارة الفرقة النسائية لما تتمتع به الأخيرة من حكمة وحضور وصوت جميل”. وتتابع هدى حسين: “هذا الأمر يشعل نار الغيرة والحقد من قِبل “مواهب” التي تلعب دورها هند البلوشي، إذ تعتبر “مواهب” نفسها الأحق بالقيادة.” وتضيف هدى حسين: لاحقاً، تتعرض “سليمة” لأزمات على الصعيد الشخصي والإنساني مما يدفعها للتوقف عن الغناء والدخول في حالة نفسية، إضافة إلى أنها تعاني أصلاً من مشاكل نفسية تتطورّ فيما بعد من خلال حالة “الشيزوفرينيا” أو “الفصام”، حيث تعاني من هلاوس سمعية وبصرية، فهل ستتعايش مع تلك الهلاوس، وتتأقلم مع الشخوص الذين تتخيلهم؟” وتضيف حول العمل: “هناك أعضاء آخرون في الفرقة الشعبية الرجاليّة والنسائيّة، ولكل منهم مواقف وأحداث تجمعهم مع سليمة عبر خطوط درامية متميزة كتبها حمد الرومي، وأخرجها منير الزعبي”.

تتوقف هدى حسين عند التعاون الثاني مع الكاتب الدكتور حمد الرومي، فتوضح: “الدكتور حمد يكتب من وحي تخصصه الطبي، إذ قدمنا معاً قبل ذلك “إقبال يوم أقلبت” التي كانت تعاني من حالة مرضية، واليوم سليمة تمر بحالة الشيزوفرينيا وهي عموماً حالات لم تتطرق إليها معظم أعمالنا الخليجية”. وعن عودة التعامل مع المخرج منير الزعبي، تقول هدى حسين: “قدمنا معاً العديد من الشخصيات الدرامية، وأنا مؤمنة به كمخرج يميل إلى الواقعية القريبة للمشاهد”.

أخيراً وليس آخراً تعرب هدى حسين عن سعادتها بالعمل مع نجوم من البحرين، لافتة إلى “أنها فرصة مهمة تطلّبت وجود هؤلاء النجوم الذين تربطنا بهم علاقات وثيقة، ولم تسنح الظروف لأن نجتمع بهم من خلال الدراما قبل الآن”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “كف ودفوف”، يضم كوكبة من الممثلين منهم خالد البريكي، ابراهيم الحساوي، شيماء علي، روان المهدي، فهد البناي، أحمد شعيب، ولولوة الملا، مي البلوشي، آلاء شاكر، زينب غازي، عبد الله البلوشي، جمعان الرويعي، فهد الصالح، وفاء مكي، محمد ياسين، عبد الله سويد، ابتسام عبد الله، مروة خليل، منير محمد، دانة آل سالم، أوس الشطي، نواف النجم، شيماء رحيمي، وبمشاركة عبد الله ملك، قحطان القحطاني، والممثلة القديرة لطيفة المجرن.