دينا الشربيني تدخل حلبة المنافسة السينمائية بفيلم “30 مارس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدخل الفنانة المصرية دينا الشربيني، ومواطنها أحمد الفيشاوي، حلبة المنافسة على كعكة الإيرادات في السينما المصرية، التي تشهد طفرة قوية في عروض الأفلام، خلال الفترة الحالية، بفيلم “30 مارس”، بعد أن قررت الشركة المنتجة للفيلم طرحه للجمهور في سبتمبر الجاري.

وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم “30 مارس” البوستر الرسمي الخاص بالفيلم، من خلال حسابها في موقع “إنستغرام”، وكذلك الإعلان التشويقي للعمل، استعداداً لإطلاقه في دور العرض يوم 8 سبتمبر في مصر والسعودية والخليج، وبقية الدول العربية.

وروجت الشربيني الفيلم، من خلال نشر “البوستر”، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وكتبت: “فيلم 30 مارس، 8 سبتمبر في جميع دور العرض بمصر والدول العربية”.

ويكشف البرومو عن حالة من الغموض والإثارة، إذ يقدم جرائم قتلة متعددة، ودوائر وشخصيات وعلاقات مختلفة، فيما يبدو بطل الفيلم في حالة من “التوهان” بين الوهم والحقيقة، وهل الفيلم يدور في فلك الهلاوس، أم أنها حقيقة قد تنتهي بالدم.

ويجمع فيلم “30 مارس” عدداً من النجوم، بينهم: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، ومحمد جمعة، كما يضم الفيلم النجمة نيللي كريم، وهو من تأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسى.