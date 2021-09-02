صور ياسر العظمة دون “الباروكة” حديث الجمهور.. وجدل بشأن حقيقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظي النجم السوري القدير، ياسر العظمة، باهتمام واسع من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول صورة له قيل إنها “مسربة” له، حيث ظهر فيها دون الشعر المستعار (الباروكة)، والتي اعتاد الظهور بها.

ومع انتشار الصورة على نطاق واسع كونها المرة الأولى التي يظهر فيها ياسر العظمة دون “باروكة”، أثير جدل بين المتابعين بشأن حقيقتها، إذ رجح المتابعون أن تكون الصورة قد تم إجراء تعديلات عليها، وتركيبها عبر برنامج “فوتوشوب”، وأنها لا تمت للفنان ياسر العظمة بصلة.

وبينما لم يظهر رد واضح من جانب ياسر العظمة بشأن الصورة، قال البعض إنها منسوبة له حقيقة، وسط دهشة من جانبهم بأنهم لم يعرفوا أن “العظمة” يرتدي الباروكة في حياته العملية والفنية، غير أن ردوداً جاءت بأن الصور “مفبركة”، لاسيما أنه صاحبتها شائعة أنه يحتفل بعيد ميلاده الثمانين، لكنه في الحقيقة من مواليد 16 مايو 1942، وسيحتفل بعيده الثمانين العام المقبل.

وكان قد نشر ياسر العظمة، عبر حسابه في “إنستغرام”، صوراً تذكارية من مسلسل “​الشاطر والمشطور​”، الذي تم إطلاقه عام 1973، برفقة مجموعة من الممثلين، وعلق قائلاً: “صور تذكارية من مسلسل الشاطر والمشطور عام 73، من تأليفي وإخراج الفنان الصديق سليم صبري”.

وتابع ياسر العظمة: “لم تعرض منه إلا حلقة واحدة، وفقدت باقي الحلقات خلال حرب 73.. ويظهر في الصور مجموعة الزملاء والزميلات: بسام لطفي، ثراء دبسي، أنطوانيت نجيب، نبيل خزام، عصام عبه جي، ورياض شحرور”.