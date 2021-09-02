شيماء سيف تكشف عن صورة من كواليس مسلسل “الجار للجار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة المصرية، شيماء سيف، جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، نحو مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “الجار للجار”، وذلك من خلال صور تجمعها بأبطال العمل.

ووصفت شيماء الفنان وسام صباغ بـ”حبيب القلب”، وذلك بعد تعليقه على الصورة فكتب لها يقول: “أطيب قلب أجمل روح اشتقنالك قد الدني”، بينما ردت شيماء سيف، تقول: “انت حبيب القلب من جوه”.

وعلقت شيماء على الصورة التي جمعتها مع فريق عمل مسلسل “الجار للجار”، قائلة: “أحلى كرو في الدنيا، وأحلي عيلة، عيلة مسلسل الجار للجار.. بحبكم أوي”.

وجمعت الصورة بين شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر، والفنان اللبناني نيقولا معوض، وبيومي فؤاد، وجيسي عبده.

مسلسل “الجار للجار” من نوعية مسلسلات “الست كوم”، ومن إنتاج “ميديا ريفوليوشن 7” للمنتج مفيد الرفاعي وغولد تاتش، وإخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف أسامة حسام الدين.

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف مسلسل “في بيتنا روبوت” مع دلال عبدالعزيز، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة.