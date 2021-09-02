البروفيسور في لاكاسا دي بابيل.. أسرار "العقل العبقري" بالموسم الخامس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يودّع النجم الإسباني ألفارو مورتي الشخصية الشهيرة "البروفيسور"، التي يلعبها في مسلسل La casa de Papel (لا كاسا دو بابل).

وفقًا لموقع "El Periódic" الإسباني، لعب "ألفارو" دور البروفيسور لمدة 5 أعوام، قدّم فيها شخصية العقل الإجرامي الفذ الذي خطط ونفذ أضخم عمليات سرقة في إسبانيا.

ويختتم عرض مسلسل "لا كاسا دو بابل" في الموسم الخامس، الذي ينقسم إلى جزأين، على أن يطرح الأول 3 سبتمبر/أيلول الجاري.





وكشف الممثل في مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني أن الموسم الخامس والأخير سوف يثبِّت المشاهدين في مقاعدهم، لأن هناك حرب ستشتعل بين البروفيسور والمحققة سيرا (نجوى نمري)، وأخرى مع أفراد العصابة.





وأوضح أن الأولى سوف تكون حرب استراتيجية بين عقلين إجراميين، أما الثانية فهي حرب جنونية يملأها التوتر.

وتابع: "هذه المرة قابل البروفيسور نداً قوياً له، ولأول مرة لا يملك خطة احتياطية، لقد تمكنت سيرا بفضل ذكائها من اكتشاف مخبأه، ليس هذا وحسب، بل أيضاً انقطع الاتصال مع فريق العصابة وازداد الموقف تعقيداً وفوضوية".

وقال "ألفارو" إن الجزء الأول من الموسم الخامس سوف تزداد فيه الأمور تعقيداً حتى تصل إلى حافة الانفجار، بينما سوف يرتكز الجزء الثاني على إيجاد حلول لكل ما حدث في المواسم الخمس، ويكشف تفاصيل لم يتوقعها الجمهور.



