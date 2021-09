مسلسل la casa de papel season 5.. نتفليكس تفاجئ الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس طرح الموسم الخامس من سلسلة La casa de papel (لا كاسا دو بابل) في 3 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقاً لموقع "جي إي أو" الأمريكي، سوف يسدل الموسم الخامس الستار على السلسلة الجماهيرية، إلا أنه سينقسم إلى جزأين.

وفاجأت نتفليكس، الخميس، الجمهور المتشوق للموسم الأخير، بطرح مقطع فيديو على القناة الرسمية، يتضمن أول 15 دقيقة من أحداث الموسم الخامس.

ويظهر في مقطع الفيديو حوار شيق بين البروفيسور، زعيم العصابة والراحل برلين.





مسلسل لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس

ومن المتوقع أن تنطلق أحداث الموسم الخامس حيث توقف الرابع، إذ انتهى الأخير بوفاة نيروبي، بعد احتجاز الفريق في بنك إسبانيا أكثر من 100 ساعة، ورغم تمكنهم من الفرار، إلا أن ألم خسارة نيروبي ألقى بظلاله على الفريق.

فيديو.. إعلان الموسم الخامس يُبكي عشّاق "لا كاسا دو بابل"



ومع إلقاء القبض على البروفيسور من قبل المحققة سييرا، يبدو أن الأمور وصلت إلى ختامها؛ لأول مرة لا يمتلك البروفيسور خطة هروب.





وذكر الموقع أن الموسم الخامس سوف ينقسم إلى جزأين، وكل جزء ينقسم إلى 5 حلقات، سوف تكون عناوين الجزء الأول على التوالي: The end of the road، وYou believe in reincarnation، وThe spectacle of life، وYour place in heaven ، وLive many lives.

مسلسل "لا كاسا دو بابل"، من إبتكار ألكس بينا، وبطولة أورسولا كوربيرو وألفارو مور، ويتناول محاولة فريق فذ بقيادة زعيم عبقري القيام بعمليات سرقة مهولة والتحديات التي تواجههم.