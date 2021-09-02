حسن شاكوش ورضا البحراوي.. ورطة جديدة لثنائي الأزمة بعد الصلح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمغني الشعبي رضا البحراوي في بث مباشر معاً لإعلان انتهاء الخلاف الذي دار قبل أيام بينهما.

لكن يبدو أن أزمة شاكوش والبحراوي لم تنته، إذ تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد المطربين، متهماً إياهما بالتراشق بحركات وألفاظ منافية للآداب العامة على المسرح وأمام الجمهور.



وقال سمير صبري في بلاغه: "لا زالت أزمات أغاني المهرجانات تتصدر المشهد، حيث يخرج علينا نواب البرلمان من وقت لآخر للتصدي لمثل هذه المشاهد بإحالة طلبات إحاطة للمجلس بشأن ظاهرة الإسفاف وإفساد الذوق العام والابتذال في الأغاني، ومدى تأثير ما يطلق عليه أغاني المهرجانات، وليست الأغاني الشعبية، على المجتمع".

وأشار إلى أن المبلغ ضدهما يقدمان الأغاني الهابطة التي أساءت للفن المصري وترتب عليها إفساد الذوق العام والتأثير على دور الفن المصري في المنطقة العربية، حتى فوجئنا بقيام المشكو في حقهما، والمنتسبين لنقابة المهن الموسيقية بتصاريح مؤقتة، بالتراشق بالألفاظ المتدنية بينهما على المسرح أمام الجمهور في حفل تمت إذاعته عبر الوسائل الإلكترونية، وانتشر الحفل وما حدث به كانتشار النار في الهشيم داخل مصر وخارجها، ما نتج عنه الإساءة لسمعة الفن المصري والفنانين المصريين والمنتمين لها بالعضوية بحق، وفق ما أوردته جريدة "الوطن".



والتمس صبري في بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان رضا البحراوي وحسن شاكوش عقدا جلسة صلح بعد الأزمة التي وقعت بينهما خلال الأيام الماضية في مدينة الساحل الشمالي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافهما عن الغناء لمدة شهر بسبب سوء سلوكهما.