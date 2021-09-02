عامر زيان: "الوضع في لبنان بات يحتاح الى معجزة!"

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حاورته يارا حرب: في حديث خاص وحصري لايلاف تحدث الفنان اللبناني عامر زيان عن سعادته بنجاح أغنية "اذكريني" معتبراً ان ذلك ما يحفز الفنان على الاستمرار وتقديم الأفضل.

واعتبر الى ان غنائه بالفصحى للمرة الاولى كانت تجربة جميلة لذلك سيكررها خاصةً وان الجمهور احب ذلك، كما وافصح عن تفاصيل اختياره للاغنية التي كان قد كتبها الشاعر لزوجته الراحلة.

بعيداً عن الفن عبر عامر عن خوفه الكبير على ابنه في لبنان وسط كل الازمات المتلاحقة، متطرقاً بحزن لمعاناته اليومية كأب. مشدداً على ان الشعب اللبناني لا يستحق ما يحصل وان الوضع بات يحتاح الى معجزة! هذا ونوه الى أنه بالرغم من أن ابنه لديه الجنسية الكندية الا انه لا يستطيع العيش من دونه، وبالمقابل لا يستطيع أن يتخلى عن لبنان ويهاجر لانه متعلق جداً بهذا الوطن.

