شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد مرسى يفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائى بالأوبرت الغنائى " 125" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج المسرحى محمد مرسى لإخراج حفل إفتتاح مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط والذى يرأسه الناقد أمير أباظة ، وقال مرسى فى تصريح خاص لليوم السابع، " سعيد جدا بمشاركتى فى افتتاح وختام مهرجان إسكندرية السينمائى والتى تعد المشاركة الثالثة حيث أخرجت حفل الافتتاح والختام فى عام ٢٠١٤ ، وكذلك عام ٢٠٢٠ والتى تم إلغاء الإفتتاح فيها بسبب الطقس لذا قمت بإخراج الختام فقط ".

وأضاف المخرج محمد مرسى ، أقدم خلال حفل الإفتتاح أوبرت غنائى استعراضى بعنوان " ١٢٥ " ليكون احتفالا بمرور ١٢٥ سنة على تاريخ أول عرض سينمائى فى مصر والذى كان فى مدينة الإسكندرية ، والاوبرت سيكون عبارة عن بانوراما تعرض علاقة إسكندرية بالسينما خلال ١٢٥ عام ، الأوبرت تصميم إستعراضات محمد ميزو ، فيديو مابنج محمد المأمونى ، مساعدو الاخراج محمد طوسون و محمود فيشر ، وبطولة الفرقة الإستعراضية تحت قياده الفنان محمد ميزو .

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر المتوسط قررت إهداء الدورة الـ 37 للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى أول أكتوبر المقبل، إلى المخرج الكبير علي بدرخان احتفالاً باليوبيل الماسي لميلاده، ومن المقرر تكريم لبعض الفنانين والسينمائيين خلال الدورة منهم الفنانة سلوى خطاب، الفنان خالد الصاوى، الكاتبه الراحلة كوثر هيكل، السيناريست يوسف معاطى، المخرج عمر عبد العزيز، النافذه خيرية البشلاوى.