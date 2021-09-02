شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يمنح صابرين وسام الثقافة الفلسطينى تقديرا لمسيرتها الفنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الفنانة صابرين، وسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين، وذلك فى مقر إقامته فى القاهرة، اليوم الخميس.



أبو مازن مع صابرين

ونشرت صابرين، عبر حسابها على انستجرام، صورا لها بعد التكريم مع الرئيس الفلسطينى، صحبتها بتعليق: "تم منحى اليوم بفضل الله وسام الثقافة لدولة فلسطين الشقيقة، شكراً فخامة الرئيس محمود عباس وشكراً شعب فلسطين".





من ناحية أخرى، أكدت النجمة صابرين أن تقديم شخصية سيدة كفيفة لأول مرة كان الدافع الرئيسي وراء موافقتها على بطولة حدوتة "1%" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" المقرر بدء عرضه على قناة cbc يوم السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن الحدوتة بها مواقف مؤثرة وكفاح السيدة لمواجهة إعاقتها فى إطار اجتماعى.



وسام الثقافة الفلسطينى

حكاية "واحد فى المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وبطولة صابرين، مدحت صالح، عفاف شعيب، بتول الحداد، رضوى جودة، وهى الحكاية الثانية من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" وذلك بعد الانتهاء من الحكاية الأولى والتى تحمل اسم "غالية" بطولة درة وتأليف أحمد حسنى وأحمد فرغلى، والثانية بعنوان "أنا قبلت" بطولة أيتن عامر وتأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام.