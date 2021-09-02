شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يمنح أشرف زكى أعلى وسام ثقافى فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس الفلسطينى محمود عباس، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون بفلسطين.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقباله فى مقر إقامة الرئيس محمود عباس فى قصر الأندلس الرئاسى بمصر، وتسلم الوسام الفنان أشرف زكى بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته.

ومنح الرئيس الفلسطينى، الفنان أشرف زكى، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير فى إعلاء الشأن الثقافى والفنى، وتقديرا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفنى من الأعمال الفنية القيمة، وتثمينا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابى الذى عبّر عن الموقف الوطنى لجموع الفنانين المصريين.