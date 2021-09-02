شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح "عرض مستمر" خامس أغنيات ألبوم "يا فاتنى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى خامس أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة ، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.