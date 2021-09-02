شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق الملصق الرسمى لدورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية عن الملصق الدعائى الخاص بدورة المهرجان الأولى التى تعقد فى الفترة من 11 - 16 سبتمبر المقبل.

وقالت الفنانة ندى الفقى، مصمم الملصق الدعائي للمهرجان "أردت أن يعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري: من حيث استخدام ألوان تعبر عن الهوية الفرانكفونية، والثاني: تعبير الخلفية الزرقاء وذيل السمكة الرمزيان عن مدينة الاسكندرية."

وأضافت "سعدت لتشريفى من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية بتصميم الملصق الدعائي لدورته التأسيسية، إذ أن لدى شغف خاص بالملصقات الدعائية للفعاليات السينمائية والأفلام".

يذكر أن اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية للفنانة ندى الفقي جاء من خلال تميزها الملحوظ في مشروع عملي بكلية الفنون التطبيقية خاص بتصميم بوستر دعائي لمهرجان سينمائي.



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