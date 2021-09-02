شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور للفنان محمد التاجى على سرير المرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المنتج الفني محمد السيسى فيديو عبر حسابه على موقع فيس بوك برفقة الفنان محمد التاجى لطمئنة محبيه، وظهر التاجى فى الفيديو على سرير بالمستشفى فى حالة صحية جيدة ويتبادل الحديث مع المنتج الفنى.

وأجرى الفنان محمد التاجى عمليه جراحية فى وقت سابق بأحد المستشفيات الخاصة، ورفضت عائلته الكشف عن طبيعة العملية بعد الاتصال بهم، وقدم عدد من أصدقاء التاجى على حسابه بموقع "فيس بوك" الدعاء له بالشفاء العاجل.

يذكر أن محمد التاجى ظهر في دراما رمضان الماضى بمسلسلين هما "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوى، على قاسم وتأليف وإخراج تامر محسن، ومسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مى سليم، وفاء عامر وإخراج محمد أسامة.