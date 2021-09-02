شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للفنان الراحل ماهر سليم فى شبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم، داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض، تاركا سجلا كبيرا من الأعمال التى لاقت قبولا كبيرا من جمهور السينما والدراما، ومن أرشيف الصور للفنان الراحل وجدنا نادرة له فى شبابه .

وشيعت جنازة الفنان ماهر سليم، ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر، حيث اقتصرت الجنازة على حضور الفنان منير مكرم والفنان محسن منصور، وعدد من الأقارب، وحمل نعش الراحل، كل من الفنان محسن منصور والفنان منير مكرم، ليرافقا الفنان الراحل إلى مقابر أسرة الراحل في طريق الفيوم.

وشارك الراحل في أفلام سينمائية شهيرة كـ "سمك لبن تمر هندي"، "فيلم ثقافي"، "جواز بقرار جمهوري"، "حليم"، "حين ميسرة"، "الوعد"، "الريس عمر حرب"، "دكان شحاته"، وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض العام الجارى.

بالإضافة إلى العديد من الأدوار التلفزيونية التي قدّمها ماهر سليم في مسلسلات مصرية مهمة، شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي كـ "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "زيزينيا"، "بوابة الحلواني"، "حلم الجنوبي"، "رجل في زمن العولمة"، "رجل الأقدار" و"بنت اسمها ذات".

ومن أدواره التي تعلّق بها الأطفال؛ "زيكا" في مسلسل الدمى الشهير "بوجي وطمطم".