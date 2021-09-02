خاص| ماجد المصري عن شراء "يخت" لزوجته: "إحنا لاقين ناكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان ماجد المصري، حقيقة شرائه "يخت" لزوجته بمناسبة احتفاله بعيد ميلادها خلال تواجدهما في مدينة العلمين الجديدة.

وقال المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ما أثير حول شرائي (يخت) لزوجتي لا أساس له من الصحة.. (احنا لاقين ناكل)، وكل ما حدث في الإحتفالية، أننا أردنا الاحتفال بطريقة مختلفة هذا العام، فزوجتي كانت متواجدة على (يخت)، وحتى أصل لها بالبلالين والهدية الصغيرة التي أقدمها لها، كان لابد أن أخذ مركب صغير لكي أصل لها وهو كل ما حدث".

وعلى جانب آخر، أوضح ماجد المصري، أنه يستعد لخوض دراما رمضان 2022 بمسلسل "بابلو" مؤكدا أنها تجربة مهمة في الدراما، حيث تدور أحداثه في إطار درامي مشوق يُناقش قضايا اجتماعية مهمة ومن بينها قضية الاتجار بالبشر.

وأضاف، أن المسلسل من تأليف حسان الدهشان ومن إخراج إبراهيم فخر، مشيرا إلى أن الجهة المنتجة لم تستقر حتى الآن على البطولة النسائية للمسلسل.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال خاض بطولتها النجم ماجد المصري، كان مسلسل "الوجه الآخر" وشاركه البطولة نسرين طافش وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد علي رزق، وعدد من الفنانين، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.