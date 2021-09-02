بعد غياب حوالي 20 عامًا.. أحمد حلمي يعود للدراما التليفزيونية في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد حلمي في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل، يعيده للدراما التليفزيونية بعد غياب 22 عامًا منذ مشاركته في مسلسل "حلم العمر كله" عام 1999، إذ لم يشارك حلمي في الأعوام الماضية سوى كضيف شرف لبعض الأعمال آخرها "الاختيار 2".

العمل الجديد يقدمه حلمي على قناة MBC، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره قريبًا، بعد تأجيله تصوير فيلمه الجديد "إكس".

جدير بالذكر أن آخر أعمال حلمي كان فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولته منة شلبي وحسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، خالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.