"نتفليكس" تطلق الإعلان التشويقي لـ"Red Notice".. العرض 12 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شبكة "نتفليكس" الرائدة في عالم الترفيه عالميًا، الإعلان التشويقي الخاص بفيلم الأكشن "Red Notice"، والمقرر عرضه 12 نوفمبر المُقبل.

الفيلم من إخراج روسون مارشال ثوربر، تأليف روسون مارشال ثورب، إنتاج بو فلين ممثلاً عن شركة FlynnPictureCo - دوين جونسون ، داني جارسيا ، وهيرام جارسيا ممثلين عن شركة Seven Bucks Productions، وروسون مارشال ثورب.

بطولة دوين جونسون، ريان رينولدز، جال جادوت.

تدور الأحداث حول RED NOTICE الصادرة عن الانتربول وهي تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم. ولكن عندما تحدث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دوين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، رينولدز)، فعندها يحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة.

أثناء عملية المطاردة التي ينطلق بها، يجد نفسه في وسط عملية سطو خطيرة تضطره إلى التعاون مع أكثر محتال في العالم Nolan Booth (يقوم بالدور ريان رينولدز) للقبض على سارقة الأعمال الفنية الأخطر في العالم The Bishop (تقوم بالدور جال جادوت).

ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، صحبة بعضهم البعض.