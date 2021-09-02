سمر جابر تشارك في "الثمانية" وتجسد "أوفيليا" على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة الشابة سمر جابر في بطولة مسلسل "الثمانية" إخراج أحمد مدحت، الذي تتعاون معه سمر للمرة الثانية بعد مسلسل "ظرف أسود" بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة درة عام 2015.

مسلسل "الثمانية" إنتاج تركي آل الشيخ، بطولة آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، مقرر تصويره في مصر بجانب أكثر من بلد أوروبية منها فرنسا.

وفى سياق آخر، تجرى سمر جابر بروفات العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام بشارع القصر العيني، والعرض من تأليف دكتور سامح مهران وإخراج مازن الغرباوي وإنتاج وزارة الثقافة وبطولة الفنان عمرو القاضي وأيمن الشيوي ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتجسد في المسرحية دور أوفيليا.

يُذكر أن سمر جابر شاركت العام الماضي في مسلسل "طاقة حب" من 60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطي، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازي، هاجر الشرنوبي، باسل الزارو، سامى مغاوري، لمياء الأمير ومحمد العمروسي.