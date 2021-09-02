ياسمين رئيس تنشر "بوستر" مسلسلها "60 دقيقة" وتعلن موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن إطلاق مسلسلها 60 دقيقة بدايةً من الخميس 16 سبتمبر حصريًا على منصة شاهد vip، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

وقد نشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي للمسلسل على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا وسوسن بدر.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها "جارة القمر" الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل "ملوك الجدعنة".