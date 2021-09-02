بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد التاجي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يطمئن من خلاله جمهوره، بعد إجراء عملية جراحية.

وقال "التاجي": "أنا بطمنكم عليا، أنا بخير الحمد لله، عملت العملية إمبارح وخلصت الساعة 2 الفجر، وأنا قاعد بكلمكم أهو مفيش أي حاجة، وبشكركم على كل روح جميلة لقيتها منكم".

وتابع: "إن شاء الله أخرج من المستشفى النهاردة بالليل أو بكرة الصبح بالكتير، وهرجع أغلس عليكم تاني، أشوفكم على خير يارب".

الفنان محمد التاجي هو حفيد الفنان الكبير عبدالوارث عسر، وقدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة، أبرزها: "المتزوجون، البشاير، حدائق الشيطان، المطارد، أبو ضحكة جنان" وغيرها من الأعمال الناجحة.