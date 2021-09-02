شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور ابنة دينا فى مسلسل "السيدة زينب" لسوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة رانيا منصور عن الشخصية التى تقدمها خلال أحداث مسلسل «السيدة زينب» ، بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والذى ينتمى إلى أعمال الـ 60 حلقة.

وكشفت رانيا أنها تقدم شخصية تدعى "ليلى" ، بنت وحيدة ووالدها متوفى، وتقوم بدور والدتها " قدرية" وتجسدها الراقصة دينا، وتقطن فى إحدى الحارات الشعبية فى منطقة السيدة زينب والتى تدور حولها محور الأحداث.

وأضافت رانيا، أن شخصيتها بنت جميلة تجذب أغلبية الشباب وكبار السن لها ويغار منها النساء، ولديها تطلعات بأن تخرج من هذه الحارة الشعبية لتحقيق أحلامها.

وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية .

وأعربت رانيا، عن سعادتها بهذا العمل وأنه بالنسبة لها تجربة جديدة ستظهر فيها بشكل مختلف، عما ظهرت به من قبل، معربة عن أمنياتها بأن ينال دورها إعجاب الجمهور عند طرح المسلسل.

جدير بالذكر أن مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور ، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ، فراس سعيد ، سامى مغاورى ، أشرف عبد الغفور ، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.