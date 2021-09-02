شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور عن غنائه فى بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار: شرف وفخر كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد نور لـ"الخليج 365" إن إحياءه حفل افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شرف وفخر كبير له، معبراً عن سعادته الكبيرة باختياره للغناء فى هذا الحفل.

ووجه محمد نور الشكر لـ الأستاذ منتصرالنبراوى رئيس مجلس إدارة شركة "بريزنتيشن" و"تذكرتي"، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على اختيارهما له لإحياء حفل كبير ومهم مثل هذه البطولة.



محمد نور مع وزير الرياضة خالد عبد العزيز ومعتصم النبرواى

وجاءت أبرز مقاطع الأغنية التي غناها محمد نور في الحفل: "بنصنع تاريخ وبنبدأ أول خطوة إيد جمب إيد مع بعضنا خطوة بخطوة.. مهما تقابلك صعوبات.. خليك جامد وتحدى.. خليك دايما ورا حلمك.. خليك واثق من نفسك.. عجل الزمن بيدور.. داخلين سباق مالوش آخر.. حلفنا نلحقها ونسبقها.. شدينا حيلنا على الآخر.. واللي عنده طموح بيوصل لحلمه وبيعافر".

وفي مقطع آخر تقول: "ماشيين في سكتنا وعنينا على المراكز الأولى.. وطول ما النية خير تلاقيها ماشية معدولة.. عينيك على طريقك.. لا تبص يمين.. لا تبص شمال.. مكملين طريقنا.. وإحنا الأبطال.. إحنا التاريخ لنا فيه حكايات.. واحلم دايما تفضل سابق.. خليك في فريق الأبطال".



محمد نور من حفل الافتتاح

يذكر أن محمد نور طرح بمشاركة فريق واما أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما، وحققت نجاحاً جيداً، حيث حرص نجوم الفن على الإشادة بالأغنية منهم تامر حسنى وأكرم حسنى مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي

محمد نور



محمد نور