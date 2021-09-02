شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إهداء ماجد المصرى "يخت" لزوجته فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان ماجد المصرى ما أشيع خلال الساعات الماضية حول إهدائه "يخت" لزوجته فى عيد ميلادها، وذلك بعد احتفالهما بطريقة رومانسية وسط المياه والبحر مع أصدقائهم والمقربين منهم، خلال تواجدهم فى مدينة العلمين الجديدة.

وقال ماجد المصرى فى تصريح لـ"الخليج 365: "لم أشتر يخت لزوجتى، الأمر كله أن زوجته كانت داخل يخت ولكى أصل إليها لابد أن أذهب إليها عن طريق مركب صغير، للاحتفال بعيد ميلادها.

وظهر المصرى فوق أحد اليخوت حاملا فى يديه لافتة مدون عليها "ميجو ورانا.. حب للأبد"، وبجواره مجموعة بلالين احتفالا بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، يواصل النجم ماجد المصرى تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد "بابلو"، الذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر.

وقال المصرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المخرج والجهة المنتجة يواصلان ترشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، وأن هذا المسلسل يعيده لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع والتى تحتوى على خطوط اجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.



