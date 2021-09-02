شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السيرة الذاتية Respect يحقق 23 مليون دولار خلال 20 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Respect إلى 23 مليون و 609 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق 8 مليون و 807 ألف دولار بـ 3207 دار عرض أمريكية في العرض الافتتاحى يوم 13 أغسطس الماضى.

وأنقسمت إيرادات فيلم Respect بين 20 مليون و 237 ألف دولار بشباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، و 3 مليون و 371 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

يدور فيلم Respect بعد بداية مسيرة أريثا فرانكلين المهنية من طفلة تغني في إلى نجمة عالمية، العمل هو القصة الحقيقية لرحلة أيقونة الموسيقى أريثا فرانكلين في أثناء الوصول وتحقيق حلمها.

يقوم كل من جينيفر هدسون، فورست ويتيكر، مارلون وايانز، تيتوس بيرجس، أودرا ماكدونالد، مارك مارون، هيذر هيدلي، كيمبرلي سكوت، هيلي كيلجور، سايكون سينجبلو ببطولة فيلم Respect.