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2022 عام تألق النجم العالمى توم كروز .. اعرف بالتفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المعجبون الذين كانوا يتوقعون رؤية النجم العالمي توم كروز في فيلمين من أكثر أدواره شهرة سيتوجب عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً.

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حيث أعلنت شركة باراماونت بيكتشرز أنها كانت تضغط على عرض Top Gun الذي طال انتظاره في 27 مايو 2022 ، والذي يصادف يوم الذكرى في عطلة نهاية الأسبوع.

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كما تم نقل عرض Mission: Impossible 7 من 27 مايو 2022 إلى 30 سبتمبر 2022 ، وفقًا للموعد النهائي، حسبما ذكر موقع الديلي ميل، مما يشير ان اعمال كروز لن تطرح في دور العرض العالمية قبل مايو 2021، مع احتماليه التأجيل مرة اخري نظرا لظهور دور العرض المتغيرة بسبب انتشار متغيرات من فيروس

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، عن صورة جديدة من وراء كواليس الفيلم الجديد، والتي ظهر فيها النجم العالمي توم كروز مع النجمة هايلي أتويل.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة صورة النجم العالمي توم كروز، وهو يرتدي نضارة الشمس التى اشتهر فيها داخل حبكة العمل، ويظهر من خلفه النجمة العالمية هايلي أتويل.

 

توم كروز

توم كروز

واستأنف كروز مؤخراً تصوير فيلمه  Mission: Impossible 7 في لندن وسط حشود من الجمهور ممن استقبلوه بترحاب شديد، وقام هو بمبادلتهم نفس الترحاب، ولكنه كان حريص علي ارتداء الكمامة حفاظا علي صحته من عدوى فيروس كورونا.

وكانت قد أكدت عدة أخبار أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .

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MO Nasa

MO Nasa

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