شكرا لقرائتكم خبر عن كيرستين دانست و بيندكت كامبرباتش في فينيسيا لحضور عرض فيلمهما .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة كيرستين دانست والنجم بيندكت كامبرباتش إلى فينسيا لحضور عرض فيلمهما The Power Of The Dog، والذي يعرض ضمن فعاليات المهرجان.

يدور فيلم The Power of the Dog فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.

افتتح مهرجان فينسيا السينمائي أمس الأربعاء بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.