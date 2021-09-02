جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينيسيا .. صور

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة جيسيكا شاستين وزوجها جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في فينسيا، لحضور فعاليات المهرجان والترويج لمسلسها الجديد Scenes from a Marriage، حيث ذهبا لتناول مشروب والعودة مرة أخري لمتابعة الفعاليات، وظهرت مع الثنائي لاعبة التنس المصنفة الأولى عالميًا ماريا شارابوفا وزوجها رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس للحصول معهم علي مشروب والاستمتاع بمشاهد المدينة الإيطالية.



جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا



جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا افتتح مهرجان فينسيا السينمائي أمس الأربعاء بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.



جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا



جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة. وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.



جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا



جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا

افتتح مهرجان فينسيا السينمائي أمس الأربعاء بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.