محمود سعد لحلا شيحة : ” كانت ترى أحلاما وكوابيس بشأن الحجاب ” .. كيف علقت الأخيرة على ذلك ؟

كتب امير فتحي في الخميس 2 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - تحدث الإعلامي ” محمود سعد ” عبر قناته الرسمية على يوتيوب عن تفاصيل العلاقة والصداقة التي تجمعه بالفنانة ” حلا شيحة ” والتي ترجع لأكثر من 20 عاما .

فقال محمود سعد أنه كان شاهدا على الفترة التي أبدت فيها رغبتها في ارتداء الحجاب مشيرا إلى أنه تحدث معها حول هذا الأمر لأكثر من 6 ساعات وأخبرته بأنها ترى أحلاما وكوابيس بشأن الحجاب .

وهو ما جعله يرى أن الموضوع نابعا من داخلها فقط وأخبر محمود سعد والدة حلا شيحة بذلك وأن تتركها تفعل ما تريده وترتدي الحجاب .

وأضاف أن علاقته بحلا شيحة ظلت مستمرة والاتصالات بينهما لم تنقطع حتى بعد زواجها وسفرها إلى كندا وبعد عودتها إلى مصر في السنوات الأخيرة الماضية .

وتابع : ” كل إنسان يمر بمرحلة من التناقض في شخصيته وأنا مريت بمثل هذه التجارب على مستوى حياتي العملية ” .

واستكمل محمود سعد حديثه : ” على فكرة البنت كويسة جدا وأخلاقها كويسة جدا وأحلامها محدودة وبسيطة جدا .. عمري ما شوفتها بتتكلم على حد وحش أو بتذم في حد .. والله الست دي كويسة كون أن تصرفاتها تبدو متناقضة علشان الست دي على المكشوف ” .

وعلى الجانب الأخر علقت الفنانة حلا شيحة على تصريحات الإعلامي محمود سعد في منشور له عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” محمود سعد من أجمل الناس اللى تقابلوهم في الحياة ” .