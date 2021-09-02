وفاة الفنان ” ماهر سليم “

كتب امير فتحي في الخميس 2 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - توفي الفنان المصري ” ماهر سليم ” فجر اليوم الخميس بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات بالقاهرة .

وشيعت جنازة الفنان الراحل اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة وسط غياب نجوم الفن عن الحضور .

ونعى الفنان ” محمود البزاوي ” رحيل ماهر سليم في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” ألف رحمة ونور على الفنان والأستاذ والصديق ماهر سليم ” .

وتابع : ” الله يرحمك يا حبيبي .. أتمنى أن الجميع يدعيله ويترحم عليه .. مع السلامة يا حبيبي ” .

يذكر أن الفنان ماهر سليم كان قد اشتهر بأدائه الصوتي لشخصية ” زيكا ” في مسلسل الأطفال الشهير ” بوجي وطمطم ” .

كما قدم عدد من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون أبرزها : فيلم هي فوضى وفيلم خيانة مشروعة وفيلم المصير ومسلسل لآخر نفس ومسلسل بين عالمين ومسلسل حليم ومسلسل فرقة ناجي عطا الله وغيرهم .