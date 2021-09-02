ياسمين صبري وجورجينا تخطفان الأنظار في فينسيا.. من الأجمل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الفنانة المصرية ياسمين صبري على المشاركة في فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ78 التي انطلقت، الأربعاء.

وجذبت صبري عدسات المصورين بإطلالتها الرائعة في حفل الافتتاح، إذ ظهرت خلاله مرتدية فستاناً أحمر منقوشاً.



والتقطت النجمة المصرية عدداً كبيراً من الصور في مقر المهرجان وفي القوارب النهرية، ونشرت جزءاً منها عبر حسابها الرسمي في أنستقرام.





وربط عدد من المتابعين العرب بين ياسمين صبري وعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي ظهرت في مهرجان فينسيا أيضاً وخطفت الأنظار بملابسها الأنيقة.

وبدأ ربط الجمهور بين ياسمين وجورجينا منذ أن بدأت الأولى في الظهور بإطلالات مشابهة للنجمة الأرجنتينية على وسائل التواصل الاجتماعي.





وكانت فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينسيا السينمائي انطلقت، الأربعاء، بفيلم الافتتاح "أمهات موازيات" للمخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار، وبطولة بينلوبي كروز.





وشهدت مراسم الافتتاح حضور لجنة تحكيم المهرجان وفى مقدمتهم ألكساندر ناناو، كلوى زهاو، سينثيا إريفو، فيرجينى ريفا، سافيريو كوستانزو، وسارة جادون، مدير المهرجان البرتو باربيرا، مخرج فيلم باراسايت الكورى الجنوبى بونغ جون هو.

ويتنافس في هذه الدورة 21 فيلماً على الأسد الذهبي تمثل كل أطياف السينما ويبدأ المهرجان من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري.



