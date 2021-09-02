أسعار الذهب اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، بالرغم من استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 7893 دينارا (58.33 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21، في الجزائر، إلى نحو 6907 دنانير (51.04 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، في الجزائر، ليسجل نحو 5920 دينارا (43.75 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4604 دنانير (34.03 درهم).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر، نحو 3947 دينارا (29.17 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، إلى نحو 245.475 ألف دينار (1814 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر، إلى نحو 55.253 ألف دينار (408.33 دولار).

أسعار الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية، إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة إلى حد بعيد، انتظارا لقراءة الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تُعتبر مهمة للجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية، عند نحو 1814.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش.

بينما جرى تداول الذهب مستقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، عند نحو 1816.50 دولار.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد": "السوق تترقب نشر بيانات الوظائف للحصول على القليل من التوجيه بشأن كيف ستُوضع توقعات التضخم في نهاية المطاف".





كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال الأسبوع الماضي إن تعافي سوق العمل سيحدد الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض مشترياته للأصول.

ويُعتبر الذهب تحوط من التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز الكبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 24.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5% إلى 997.27 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2439.18 دولار للأوقية.