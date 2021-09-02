"محمد عساف" ينضم إلى قائمة المشاهير لدى مدام توسو دبي

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دبي: إنضم المغني الفلسطيني "محمد عساف" بمجسم شمعي يمثله إلى قائمة المشاهير في متحف مدام توسو في دبي.

والتقى الفنان الشاب لأول مرة بالمجسم الشمعي الذي يمثله في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع مدام توسو و"عين دبي". كما كان أول المشاهير الذين تطأ أقدامهم داخل واحدة من الـ 48 مقصورة الفاخرة لـ"عين دبي"؛ أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 مترًا في السماء وتقع بجوار مدام توسو دبي.

استحوذ "محمد عساف" على قلوب الملايين منذ أن فاز هذا المطرب الفلسطيني بلقب "محبوب العرب" في الموسم الثاني من "أراب آيدول" في عام 2013- وهو حدث شاهده الملايين حول العالم وتم الاحتفال به بطريقة غير مسبوقة في جميع أنحاء غزة. تم تجسيد قصته المؤثرة ورحلة صعوده إلى النجومية في فيلم يحكي سيرته الذاتية "يا طير الطاير" عام 2015 من إخراج المخرج الشهير "هاني أبو أسعد".

ولد "محمد جابر عبد الرحمن عساف" في 1 سبتمبر عام 1989 في مصراتة، ليبيا، ولقد نشأ ذلك الصبي الصغير الذي لم يتخطى عمره أصابع اليد الواحدة في ظل ظروف معيشية قاسية داخل مخيم "خان يونس" المكتظ باللاجئين في قطاع غزة. "عساف" هذا البطل الحقيقي للمنطقة بأكملها وشعبها، لم ينس يومًا جذوره بل استثمر نجاحه بقوة لتحقيق الخير والسلام وأيضًا كوسيلة لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية. ولقد لاقى عمله الجاد المستمر والتزامه تجاه وطنه تقديرًا كبيرًا؛ وفي عام 2013 تم تعيينه سفيرًا للنوايا الحسنة تابعًا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "الأونروا" وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، كما عينته الحكومة الفلسطينية سفيرًا للفن والثقافة.

أعرب "محمد" عن شعوره بالفخر تجاه وطنه والدور الكبير الذي لعبه تراثه في حياته المهنية قائلًا: "أشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه شعبي الحبيب لأحمل كل ما بداخلهم من أصوات وأحلام وآمال كي تصل إلى العالم". ومن أحدث أعماله الفنية الناجحة الألبوم الغنائي "قصص عن فلسطين" حيث تحمل كلماته رسالة حب إلى وطنه وكل محبيه المخلصين، والآن بعد أن انضم إلى عالم مدام توسو دبي بمجسم شمعي مذهل يمثله؛ سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمشاركة رحلته المؤثرة كما لم يحدث من قبل.

كما علق النجم الشاب على المجسم الشمعي الذي يمثله قائلًا: "اليوم هو يوم خاص جداً، إذ تسنّى لي أخيراً الكشف عن مجسم الشمع الخاص بي ضمن مجموعة مدام توسو دبي. يسعدني كثيراً ان يكون المجسم الخاص بي موجود بجانب كبار الشخصيات العالمية والمحلية. وقد انبهرت بمدى التشابه الكبير بين المجسم و بيني وبذلك، أتتطلع قريبا لزيارة الجميع لمدام توسو دبي لرؤيته."

تشابه مدهش لافت للنظر بين النجم "محمد عساف" والمجسم الشمعي النابض بالحياة بأدق التفاصيل المذهلة؛ فقد تم بذل قدر كبير من الجهد في تصميم هذا المجسم الشمعي المذهل من قِبل أمهر النحاتين لدى مدام توسو الذين سافروا إلى دبي قبل بدء العمل مرة أخرى في لندن؛ لتوثيق 500 من أدق القياسات حيث أمضوا ثلاثة أشهر في تصميم ونحت ذلك المجسم الشمعي بمهارة فائقة والقيام بتركيب خصلات شعر حقيقية بدقة متناهية خصلة تلو الأخرى.

وقف المجسم الشمعي بكل رصانة وجاذبية بطلة أنيقة مع بدلة فاخرة منحها "محمد عساف" للوجهة الترفيهية الاستثنائية مدام توسو لهذا الحدث.