النجمة كريستين ستيوارت تصل فينيسيا لحضور عرض فيلمها Spencer بالمهرجان

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة كريستين ستيوارت، أثناء وصولها إلى فينسيا، لحضور عرض فيلمها الجديد Spencer ضمن مهرجان فينسيا السينمائي.



Spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت ترك زواجها من الأمير تشارلز.

افتتح مهرجان فينسيا السينمائي أمس الأربعاء بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.

