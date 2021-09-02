شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك لعب وجد في حلقة هنا الزاهد ووالدتها مع منى الشاذلى الليلة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حلقة مليئة بالضحك واللعب والجد وأيضاً الغناء، تستضيف الإعلامية منى الشاذلى، الفنانة هنا الزاهد ووالدتها السيدة شيرين المنزلاوى والمطرب محمد كيلانى في حلقة الليلة من برنامج "معكم" الساعة 9 مساء على قناة cbc، حيث تسجل الحلقة الظهور الأول لهنا الزاهد مع والدتها خلال برنامج تليفزيونى.

وتكشف هنا الزاهد العديد من الأسرار عن حياتها الزوجية وعلاقتها بزوجها احمد فهمى والمواقف المضحكة بينهما، كما تتحدث عن عائلتها وشقيقتيها فرح ونور الزاهد، وتطرق لمرض والدتها والفترة الصعبة التي مرت بها حتى تجاوزت والدتها المرض، وتغنى هنا لايف أيضاً بمفردها وكذلك بصحبة محمد كيلانى.

يذكر أن هنا الزاهد خاضت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، هذا العام من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" إخراج خالد الحلفاوى، والعمل اعتمد على الحكايات كل حكاية 5 حلقات وضم حكايات "ساندى كراش"، "الجريمة لا تفيد"، "المتخصصة"، و"لا سحر ولا شعوزة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "قولى لأحمد"، "لو كنت يوم أنساك"، و"أمانى وتهانى" وشارك في كل حكاية بطل مختلف عن الآخر.

تستمع هنا الزاهد حالياً بآخر الأيام الصيفية في الساحل الشمالى مع أسرتها، وشاركت متابعيها بصورة لها على البحر، ودخلت في مناقشة طريفة مع زوجها النجم أحمد فهمى على انستجرام، حيث كتبت على الصورة انا مش كتكت يا فهمى، ثم كتب أحمد فهمى تعليق:"خلى الساحل ينفعك بقى"، كما كتبت لها النجمة روجينا:"أحلى كتكت يا عمرى".



جانب من حلقة هنا الزاهد ومنى الشاذلى



محمد كيلانى



هنا الزاهد



هنا الزاهد ووالدتها مع منى الشاذلى



هنا الزاهد ووالدتها ومنى الشاذلى



هنا الزاهد ووالدتها