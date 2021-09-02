شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينيسيا الدولى يجمع بين رامى مالك وياسمين صبري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النجمة ياسمين صبري بالفنان المصري العالمي رامي مالك، علي هامش حضورهما افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وظهرت ياسمين صبري خلال فيديو متداول وهي تتحدث مع رامي مالك في حديث جانبي جمعهما، والتي أرتدت خلاله فستان فوشيا بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.



ياسمين صبري ورامي مالك



ياسمين ورامي مالك

وشهدت مراسم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى حضور كوكبة من نجوم ونجمات السينما العالمية مع تواجد متميز لنجمات هوليوود وفى مقدمتهن هيلين ميرين، تيلور هاكفورد، داكوتا جونسون، الإيطالية سيرينا روسي، العارضة بيانكا بولتي، كريستين دانسيت، روسى دى بالما، بينيلوب كروز، ومدير الدورة الـ78 للمهرجان البرتو باربيرا وزوجته جوليا روزماريني.

ويأمل منظمو المهرجان أن تساهم الإجراءات الوقائية المشددة فى نجاح فعالياته على مدى 11 يوماً دون متاعب، وتفتح دور العرض أبوابها بنصف طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن إضافة جدار لحجب البساط الأحمر عن الحشود التى تجمعت أملاً فى الحصول على توقيع من نجوم السينما أمام مقر المهرجان الرئيسي.وألزم المهرجان المشاركين والحضور بحيازة بطاقة مرور صحية أو تقديم فحص سلبى يثبت الخلو من فيروس كورونا.

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا قبيل مراسم الافتتاح: "الجميع متحمسون للعودة، لإعادة الفتح، للانطلاق من جديد، لعرض الأفلام، التى ظلت على الأرفف لعام ونصف العام، بل ربما عامين".

وأضاف أن الكثير من النجوم والمشاهير يحضرون مهرجان العام الحالي، وإن لن يتسنى للمعجبين الاقتراب منهم بسبب الإجراءات الوقائية.