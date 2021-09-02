شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نقابة الموسيقيين فى الساحل الشمالى لمتابعة قرار وقف حسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليا في الساحل الشمالي وفد من نقابة الموسيقيين، يضم كل من المايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة، والمايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والمستشار سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، وذلك لمتابعة حفلات الساحل ومتابعة تنفيذ قرار وقف حسن شاكوش ورضا البحراوي علي خلفية خلافتهما سويا.

ويأتي ذلك خاصة وأن منظمي حفل حسن شاكوش يؤكدون علي صعوده المسرح، في الوقت الذي أكدت فيه نقابة الموسيقيين علي حسن شاكوش بالالتزام بقرار حتي لا يتعرض للمساءلة.

وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق، مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.