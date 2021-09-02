شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع نضال الشافعى ورانيا يوسف في مسلسل "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان نضال الشافعى لاستئناف تصوير مشاهده في مسلسل "شارع 9" بعد تجاوز أزمته الصحية بشكل كامل، حيث انضم الشافعى لأسرة العمل مؤخراً بعد العودة إلى التصوير لتجسيد شخصية مهندس ديكور لديه علاقات عاطفية متعددة لكنه يقع في حب رانيا يوسف التي تجسد شخصية طبية نفسية تدعى رجية.



نضال الشافعى

ويستكمل نضال الشافعى علاجه في المنزل بعد اجرائه عملية جراحية مؤخراً في القولون ويستعد ويستعد لعملية جراحية ثانية، خلال أسبوعين، حيث كان من المفترض أن يظل نضال الشافعي بالمستشفى حتى إجراء الجراحة الثانية لكنه فضل العودة للمنزل واستكمال العلاج، لحين تحديد موعد العملية الجراحية الثانية.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.



رانيا يوسف

ويستأنف نضال أيضاً مشاهده في فيلم "مينى بار" الذى تعرض لأزمته الصحية أثناء تصويره، ويشارك في بطولة العمل صلاح عبد الله، وأمينة، ومنة فضالى، وراندا البحيرى، ومدحت تيخا، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسى، وحسن عبد الفتاح، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.